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設計自動化 製圖分秒必爭

為了提供消費者有如線上逛百貨的體驗，商城不只將網站分類以百貨公司樓層方式分類，更會在每個月固定做視覺更換。透過視覺更新，能有效增加消費者在網站瀏覽的時間，進而增加購買意願，對商城平台及品牌都是雙贏。