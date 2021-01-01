電子商城不只是買東西而已，消費者想要逛百貨的感覺
消費者買的不再是「需求」還有「體驗」。逛百貨公司時，靠樓層裝潢、佈置、氣味，消費者能感知這樓層賣什麼。當銷售場域搬進網路世界，消費者接觸到的首要體驗便是「視覺設計」。
視覺管理協作平台，打造「好逛的」商城體驗
各式 Banner 需求
百貨感視覺營造
讓消費者不出門也能有逛街感，商城利用顏色、Banner，做出不同商品類別在電商平台上的「樓層感」，優化消費者購物體驗。
促銷檔期套框
視覺一致性
電商月月都是節，利用促銷套框設計，能讓商城對品牌制定視覺規範。即便是不同類型產品，在套用相同活動套框後，能降低消費者視覺疲勞。
多變視覺呈現
購物新鮮感
美國電商平台 Etsy 對買家做調查，九成消費者認為，商品圖是影響他們購物決策的重要關鍵，而多變的視覺呈現，亦能增加消費者購物新鮮感。
momo
提供視覺規範 廠商自行製圖
不同活動檔期，平台會提供活動套框給廠商，藉此確保商城視覺具有一致性。廠商可以使用 Excel 快速、大量輸入商品圖、價格及文案，甚至同一文件可以多次使用，增加參與促銷活動的頻率，提升廠商曝光度及銷售額。
樂天 Rakuten
設計自動化 製圖分秒必爭
為了提供消費者有如線上逛百貨的體驗，商城不只將網站分類以百貨公司樓層方式分類，更會在每個月固定做視覺更換。透過視覺更新，能有效增加消費者在網站瀏覽的時間，進而增加購買意願，對商城平台及品牌都是雙贏。